Češka nogometna zveza je naslednja po vrsti, ki bo nadaljevala prvenstvo. Iz zveze so danes sporočili, da se bo liga, ki so jo zaradi epidemije novega koronavirusa prekinili sredi marca, vrnila 23. maja, ko bosta zaostalo tekmo odigrala Teplice in Slovan Liberec.



