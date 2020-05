Štirje Slovenci v ZDA do konca maja brez treningov v manjših skupinah Sportal Vodstvo ameriške nogometne lige MLS je zaradi epidemije novega koronavirusa podaljšalo prepoved vadbe v manjših skupinah. Ta preventivni ukrep bo veljal vsaj do konca tega meseca, nogometaši v ZDA lahko vadijo le samostojno in na prostem, uporaba klubskih prostorov je dovoljenja le za rehabilitacijo in zdravljenje poškodovanih igralcev.

Sorodno































































































Oglasi Omenjeni koronavirus

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Marjan Šarec

Jože Pučnik

Peter Prevc

Borut Pahor