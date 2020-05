Orli po dolgem premoru spet družno zavihali rokave zurnal24.si Smučarji skakalci so po sprostitvi ukrepov oziroma sprejetju odloka o zagonu slovenskega športa spet začeli trenirati tudi v skupini. Danes so tako trenirali tudi člani ekipe A, ki so se zbrali na atletskem stadionu v Kranju.

Sorodno





Oglasi