MOL najemnike gostinskih lokalov in prostorov oprostila majske najemnine 24ur.com Mestna občina Ljubljana (MOL) je najemnike občinskih gostinskih vrtov in prostorov, ki so morali objekte zapreti po razglašeni epidemiji covida-19, oprostila plačila najemnin do konca maja. Eden izmed glavnih razlogov za to je tudi slaba vremenska napoved za mesec maj, ki jim onemogoča normalno delovanje. Za to so se odločili tudi v številnih drugih slovenskih občinah.

Sorodno



Oglasi Omenjeni koronavirus

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleksandra Pivec

Borut Pahor

Anže Logar

Tomaž Gantar