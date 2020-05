Grčija, Francija in Italija odpirajo plaže Primorske novice Grčija je danes napovedala, da se bo po državi v soboto odprlo 515 plaž, a bodo zaradi pandemije covida-19 na njih veljali strogi ukrepi. Nekatere plaže so že odprli tudi v Franciji, a so na njih dovoljene le športne aktivnosti. Italijani pa se bodo na plaže lahko ob strogih ukrepih podali od ponedeljka.

Sorodno























Oglasi