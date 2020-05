Številni lokali v Rimu in Benetkah bodo kljub rahljanju ukrepov ostali zaprti Primorske novice V Italiji se bodo lahko prihodnji ponedeljek po več kot dveh mesecih znova odprle restavracije in bari, a okoli 400 gostinskih lokalov v Rimu bo ostalo zaprtih. Tudi v Benetkah se več lokalov ne bo odprlo. Njihovi lastniki so se za to odločili zaradi strogih pravil za zajezitev širjenja novega koronavirusa, ki jih bodo morali poslej upoštevati.

