Podrobnejša navodila za postopno odpiranje vzgojno-izobraževalnih zavodov 18. maja sio.si Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v petek, 8. maja, vzgojno-izobraževalnim zavodom poslalo okrožnico s podrobnimi navodili v zvezi s sproščanjem omejitvenih ukrepov in postopnim odpiranjem šol in vrtcev. Ministrstvo načrtuje, da bodo 18. maja 2020 pričeli izvajati svojo redno dejavnost javni in zasebni vrtci, učenci prvega triletja osnovne šole, šole s prilagojenim programom, […]

Sorodno











































Oglasi Omenjeni Iran Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jernej Vrtovec

Marjan Šarec

Dušan Mes

Jelko Kacin