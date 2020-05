Naslednja na vrsti bo obnova sob Primorske novice V Dijaškem in študentskem domu Koper se bodo lotili še zadnjega dela tretje in obenem zadnje etape energetske sanacije. Tokrat bodo obnovili fasado in strelovod zahodnega dela stavbe, v kateri imajo v pritličju pralnico, za kar jim je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namenilo 100....

Sorodno































































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Jelko Kacin

Marjan Šarec

Andrej Rant