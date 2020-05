Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 20. februarja potrdilo projektno nalogo v zvezi z gradnjo Osnovne šole Loka Črnomelj, potem ko je to že storila Občina Črnomelj v začetku meseca. Potrditev dokumenta očitno pomeni, da so se stvari v zvezi s prenovo oziroma gradnjo te šole naposled premaknile z mrtve točke. preberite več » ...