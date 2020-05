V sredo v Izodromu med drugim o tem, kako deluje sluh sio.si V sredo, 13. maja, bo v oddaji Izodrom dan za glasbo in ritem bobnov, zato bodo med drugim preverili, kako deluje sluh in pogledali v uho. Ob 10. uri pa bo na TV SLO 1 tudi posebna oddaja, v kateri bo na vprašanja otrok in mladih odgovarjala ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona […]

