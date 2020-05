Evropske države sproščajo ukrepe: odpirajo se šole in vrtci SiOL.net V več evropskih državah se danes nadaljuje rahljanje ukrepov proti novemu koronavirusu, med drugim na Hrvaškem in v Srbiji, kjer se bodo deloma odprli šole in vrtci. Šole se bodo odprle tudi v več drugih državah, med drugim na Nizozemskem, ki se s tem pridružuje državam, ki rahljajo ukrepe. Sproščanje danes začenja tudi Francija.

