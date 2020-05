V ZDA že več kot 82.000 smrtnih žrtev covida-19 Primorske novice V ZDA se do torka zvečer po podatkih univerze Johns Hopkins potrdili 1,369 milijona okužb z novim koronavirusom. Za koronavirusno boleznijo 19 jih je umrlo najmanj 82.356. Še vedno je daleč najbolj prizadeta država New York s 338.000 okužbami in 27.284 mrtvimi.

