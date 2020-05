V metliškem domu starejših občanov 13 stanovalcev z novim koronavirusom Dnevnik V metliškem domu upokojencev, ki je bil prvi od domov v državi, v katerem so potrdili okužbo z novim koronavirusom, so do četrtka pri stanovalcih skupaj potrdili 53 okužb. Od teh jih je 13 še vedno pozitivnih, 25 jih je ozdravelo, 15 pa umrlo....

