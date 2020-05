Hrvaška pripravila aplikacijo za hitrejši pretok turistov preko meje Večer Na Hrvaškem so pripravili aplikacijo za mobilne telefone, ki naj bi pospešila prehajanje turistov preko meje. Predstavili jo bodo na sobotnem srečanju ministrov za notranje zadeve Slovenije in Hrvaške, Aleša Hojsa in Davorja Božinovića.

Sorodno















Oglasi