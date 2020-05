Predsednik slovenske vlade Janez Janša je danes dejal, da še ni splošnega odprtja meje z Italijo, tako kot tudi ne z Avstrijo in Madžarsko. To je namreč lahko le dvostranski ukrep, je zapisal na Twitterju. »Dogovori še potekajo, pripravlja in sprejema se administrativna podlaga,« je dodal Janša. »Tudi na meji s Hrvaško, kjer je sosednja država sprostila ukrepe, še vedno veljajo zdravstvene omejitv ...