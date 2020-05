Od danes dovoljeni treningi in tekme za vse športnike Dnevnik Ob upoštevanju zdravstvenih navodil bodo od danes dovoljeni treningi in tekme vsem športnikom po zakonu o športu, in to na ali v vseh športnih objektih ter površinah za šport v naravi. Izvedba športnih tekmovanj je dovoljena do vključno državne...

Sorodno































































































































































































































































































































































































































































































































































Oglasi Omenjeni koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Borut Pahor

Marjan Šarec

Aleš Hojs