NIJZ s priporočili za savne in solarije ter tetoviranje in piercing 24ur.com Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je izdal higienska priporočila za delovanje savn in solarijev ter studiev za tetoviranje in piercing. Obisk turških savn do popolne umiritve epidemiološke situacije odsvetuje. Pri obeh dejavnostih morajo biti izvajalci in stranke brez znakov okužbe dihal, kot so nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, povišana temperatura.

Sorodno







































































































Oglasi Omenjeni Iran Najbolj brano Osebe dneva Zdravko Počivalšek

Janez Janša

Jelko Kacin

Jani Möderndorfer

Aleksandra Pivec