Ameriška raziskava: najmanjša ogroženost za nov koronavirus v Sloveniji avgusta SiOL.net Toplejše in bolj vlažno vreme zmanjša možnost prenosa okužbe z novim koronavirusom, so potrdili v okviru študije univerze Harvard in drugih ameriških univerz. Za Slovenijo tako napovedujejo najmanjšo ogroženost zaradi koronavirusa v avgustu. Obenem pa opozarjajo, da je vreme le eden od manjših dejavnikov pri širjenju okužbe.

