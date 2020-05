VRTOGLAVE IZGUBE! Evropski nogometni velikani so zaradi koronavirusa izgubili enormne zneske! Ekipa Tudi če bodo v glavnih in najelitnejših evropskih nogometnih ligah nadaljevali in končali prvenstva na igriščih, bodo še vedno najboljši evropski klubi zaradi posledic novega koronavirusa utrpeli finančno škodo, ki bi lahko znašala velikanskih 3,9 milijarde evrov, je danes poročala britanska radiotelevizija BBC na svojih spletnih straneh.



Več na Ekipa24.si.si

Sorodno

























































































































































































































































































































































Oglasi Omenjeni koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Borut Pahor

Marjan Šarec

Tanja Fajon