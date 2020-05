Od danes odprti tudi nakupovalni centri, a upoštevajte navodila Lokalec.si Vlada je s 16. marcem z namenom preprečiti širjenje novega koronavirusa z odlokom začasno prepovedala prodajo blaga in storitev v Sloveniji. Določeno je bilo le manjše število izjem, med njimi živilske trgovine, lekarne, pošte in banke. Ukrepi so se od takrat postopoma rahljali. S 4. majem so lahko začele obratovati prodajalne do velikosti 400 kvadratnih […]

Sorodno











































































































































































































































































































































































































Oglasi