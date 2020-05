V Sloveniji včeraj brez novih okužb in smrtnih primerov Primorski dnevnik V Sloveniji včeraj ob 479 testiranjih niso potrdili nobene nove okužbe s koronavirusom in niso zabeležili nobenega smrtnega primera. Skupno število okuženih tako ostaja 1466, skupno število umrlih pa 104. Hospitaliziranih je bilo 25 bolnikov s covidom-19, pet jih je ležalo na intenzivni terapiji. V domačo oskrbo so v nedeljo odpustili enega bolnika s covidom-19, doslej skupaj 274. V Sloveniji so dos ...

Sorodno



























































































































































































































































































































































































































































Oglasi Omenjeni Iran

koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Zdravko Počivalšek

Janez Janša

Katja Višnar

Jelko Kacin

Marjan Šarec