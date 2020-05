Vsak polnoletni državljan naj bi za dopust v Sloveniji dobil 200 evrov 24ur.com Turistični vavčer bi lahko do konca leta porabil za nočitve z zajtrkom v hotelih, apartmajih in kampih. To naj bi bil eden od ukrepov, s katerimi bi reševali slovenski turizem, ki pa ga uradno še niso predstavili. Vavčerji naj bi državo neuradno stali okoli 200 milijonov evrov.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Kevin Kampl

Borut Pahor

Lojze Peterle