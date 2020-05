Francoskemu režiserju Danyju Boonu trenutne razmere dale navdih za film 24ur.com Dany Boon, francoski režiser in igralec, tudi v času samoizolacije ostaja kreativen in tako so mu ravno trenutne razmere dale navdih za film. V nedavnem intervjuju je spregovoril o svojih načrtih in o tem, kako je sam preživel koronakrizo.

Sorodno











































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Ana Soklič

Rebeka Dremelj

Maja Keuc

Alenka Gotar