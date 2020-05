PANDEMIJA: Včeraj ena smrt in ena potrjena koronavirusna okužba Reporter V Sloveniji so v soboto ob 511 testih na novi koronavirus potrdili eno novo okužbo, ena oseba s covidom-19 pa je umrla, so sporočili z vlade. Skupno so doslej opravili 69.363 testiranj in potrdili 1466 okužb, zaradi covida-19 pa so doslej umrle 104 osebe.

Sorodno





























































































































Oglasi Omenjeni Iran

koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Samir Handanovič

Ana Soklič

Valter Birsa

Josip Iličić