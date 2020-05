FOTO: Otroci veseli vrnitve v šolo in vrtce: "Vem, da si bomo morali veliko umivati roke in da bomo Svet 24 Po dobrih dveh mesecih izobraževanja na daljavo zaradi epidemije covida-19 so vrata za učence prvih treh razredov danes odprle šole. Otroci so se ob tem najbolj razveselili svojih prijateljev, pedagoški delavci, ki pozdravljajo stik v živo, pa staršem zagotavljajo, da bodo za najmlajše ob upoštevanju higienskih priporočil dobro poskrbeli.



Več na Svet24.si.si

Sorodno



































































































































































































































































































































































































































































Oglasi Omenjeni koronavirus Najbolj brano Osebe dneva Zdravko Počivalšek

Janez Janša

Jelko Kacin

Marjan Šarec

Jani Möderndorfer