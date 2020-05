Navodila za postopno odpiranje vzgojno-izobraževalnih zavodov sio.si Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je vzgojno-izobraževalnim zavodom poslalo okrožnice s podrobnimi navodili v zvezi s sproščanjem omejitvenih ukrepov in postopnim odpiranjem šol in vrtcev.

