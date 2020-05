Ministrica: Ni realno pričakovati, da bi se v prihodnjih dveh tednih vsi otroci vrnili v šole Primorske novice Dan po odprtju šol in vrtcev so po besedah ministrice Simone Kustec ponekod opozorili na prostorske težave, predvsem pri športnih aktivnostih in na podružničnih šolah. "Brez kančka sramu pa lahko rečemo, da smo v prvi dan vstopili dobro pripravljeni in zavezani skrbi za najboljšo možno izvedbo vzgoje in izobraževanja v danih razmerah," je ocenila.

