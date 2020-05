Starši so se čez noč prelevili v pedagoge Radio Ognjišče V učilnice so se včeraj vrnili učenci prvih treh razredov osnovnih šol ter dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Ob tem se odpira cela vrsta vprašanj: zakaj samo prva triada, kako življenjski so ukrepi in kaj vodstva šol ter pedagoške delavce čaka 1. septembra. O vsem tem je svoj pogled predstavil ravnatelj osnovne šole Škofljica Roman Brunšek, ki pravi, da so učitelji in star...

Sorodno

























































































































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Jani Möderndorfer

Simona Kustec Lipicer

Tomaž Gantar