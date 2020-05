#foto Domače naloge so »prepovedane« Dnevnik Otroci so se včeraj spet vrnili v vrtčevske igralnice, učenci od prvega do tretjega razreda pa so šolanje na daljavo zamenjali s poukom v učilnicah. Kljub še enemu koraku proti običajnemu delovnemu ritmu pa delo v vrtcih in šolah poteka drugače kot...

Sorodno















































Oglasi Omenjeni koronavirus

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleksandra Pivec

Ilka Štuhec

Jani Möderndorfer

Anže Logar