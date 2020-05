Nemčija rahlja mejni režim z Avstrijo in Švico, z Luksemburgom odprla meje Demokracija Nemčija in Luksemburg sta po dveh mesecih zaprtja zaradi pandemije novega koronavirusa danes znova odprla meje. Od polnoči lahko potniki na cestnih mejnih prehodih mejo prečkajo, ne da bi morali dokazovati ustrezen razlog. Nemčija je tudi odpravila nekatere omejitve na mejah z Avstrijo in Švico.

