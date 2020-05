Mašo za žrtve iz Pliberka v Sarajevu spremljali protesti. 'Poveličevanje fašizma je pogubno za civil 24ur.com Zaradi pandemije novega koronavirusa letos ne bo množične spominske slovesnosti za hrvaške žrtve povojnih pobojev na Libuškem polju pri Pliberku. Ob 75. obletnici pa so tako tam kot na zagrebškem pokopališču Mirogoj položili vence. Maša za žrtve se je odvila v katedrali v Sarajevu, kjer so istočasno potekali tudi mirni protesti proti poveličevanju fašizma in ustaštva.

