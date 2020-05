Kardinal Puljić: Zločin se ne zdravi z zločinom Radio Ognjišče Mineva 75 let odkar je angleški general Patrik Scott jugoslovanskim komunistom prepustil veliko množico obkoljenih Hrvatov na poljih pri Plíberku ozroma, kot pravijo Hrvati v Bleiburgu. Tam so bile ustaške in domobranske enote ter precej žena, otrok in ostarelih. Sledila je tako imenovana pliberška tragedija, v kateri je življenje izgubilo približno 200 tisoč Hrvatov. Spominska s...

