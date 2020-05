Maraton treh src letos potekal malo drugače in vseeno privabil veliko tekačev 24ur.com Zaradi novega koronavirusa je bil 40. maraton treh src v Radencih prestavljen na naslednje leto, tokrat pa je potekal v drugačni obliki. Udeleženci so na poziv organizatorjev tekli vsak po svoji progi doma in skupaj na družbenih omrežjih, v Radencih pa je četverica maratonsko razdaljo pretekla v 132 krogih na parkirišču hotela.

