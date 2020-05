Po podatkih policije na protestih v Ljubljani 5000 ljudi, tudi tokrat je bilo vse mirno 24ur.com Kljub slabemu vremenu se je tudi včeraj v prestolnici po podatkih policije zbralo okoli 5000 protestnikov - s kolesi ali brez. Dogodek je potekal mirno, so pa policisti opravili 11 postopkov ugotavljanja identitete, ugotovili štiri kršitve javnega reda in miru ter sedem kršitev odloka o začasni splošni prepovedi gibanja. Zasegli so tudi nekaj predmetov, ki jih ni dovoljeno prinašati na javna zbiranja.

