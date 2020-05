Oblačno vreme ni ustavilo protestnikov Primorske novice Kljub slabemu vremenu so se na ulice slovenskih mest znova podali številni protestniki, ki so večinoma s kolesarjenjem izražali nezadovoljstvo z vladnimi ravnanji. V prestolnici se jih je po prvih ocenah znova zbralo več tisoč, nekateri so se množici pridružili tudi na skirojih ali peš.

