Trump: Cepivo ali ne, nazaj smo! RTV Slovenija Ameriški predsednik Donald Trump je bil jasen, da se morajo Američani vrniti v svoja normalna življenja, kot so bila pred pandemijo in to "s cepivom ali brez". Spodnji dom kongresacje medtem potrdil 300 milijardno pomoč, ki pa jo bo senat zavrnil.

Sorodno

























































































































































































































































































































Oglasi