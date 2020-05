(DAN 86 #COVID19: IZ MINUTE V MINUTO): V petek v Republiki Sloveniji brez novih okužb in brez smrti Demokracija V petek v Sloveniji ob 1151 testih niso potrdili nobene nove okužbe z novim koronavirusom, število okuženih ostaja 1465. Prav tako niso zabeležili nobene smrti bolnika s covidom-19, doslej so v Sloveniji umrli 103, je objavila vlada. V bolnišnicah se je v petek zdravilo 27 bolnikov s covidom-19, šest v intenzivni terapiji, dva so odpustili domov.

