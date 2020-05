V ponedeljek ena nova potrjena okužba z novim koronavirusom Lokalec.si V ponedeljek so opravili 1128 testiranj na okužbo z novim koronavirusom, pri čemer so potrdili eno okužbo, so sporočili z vlade. Umrl ni noben bolnik s covidom-19. Na bolnišničnem zdravljenju ostaja 24 bolnikov s covidom-19, od tega pet na intenzivni terapiji. Tako so v Sloveniji doslej umrli 104 bolniki s covidom-19, skupaj pa je bilo […]

