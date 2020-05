Tudi boni za dopust v Sloveniji Gorenjski glas Tretji protikoronski zakon med ukrepi za pomoč slovenskemu turizmu in gostinstvu predvideva tudi bone v višini dvesto evrov, ki bi jih prejeli redno zaposleni in samozaposleni, stari vsaj osemnajst let.

