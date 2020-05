Janša: Slovenija bo čez eno leto približno na predkrizni ravni SiOL.net Ključno je bilo, da so ljudje razumeli, za kaj pravzaprav gre in so omejitve spoštovali, je o spopadanju z novim koronavirusom v Sloveniji dejal premier Janez Janša. Kot ocenjuje bo Slovenija čez eno leto na približno predkrizni ravni.

