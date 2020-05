Na zasedanju WHO očitki o neenotnosti držav pri spopadanju s koronavirusom SiOL.net Začetek dvodnevnega letnega zasedanja skupščine Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki je posvečeno pandemiji covida-19, je potekal v znamenju napovedi neodvisne preiskave odziva na pandemijo, obljube Kitajske o dveh milijardah dolarjev za WHO ter opozorila, da zaradi neenotnega odziva držav na pandemijo svet plačuje visoko ceno.

Sorodno























































Oglasi