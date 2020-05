Na letnem zasedanju podprli neodvisno preiskavo odziva WHO na pandemijo Primorske novice Države članice Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so danes na 73. letnem zasedanju skupščine organizacije soglasno podprle neodvisno preiskavo odziva te agencije Združenih narodov na pandemijo novega koronavirusa.

Sorodno

































































































Oglasi