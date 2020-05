Bolsonaro se ne zmeni za vse več mrtvih in obolelih Dnevnik Brazilija je po številu okuženih s covidom-19 včeraj prehitela Španijo, Italijo in Veliko Britanijo ter pristala na tretjem mestu za ZDA in Rusijo. Nasprotovanje predsednika Jaira Bolsonara ukrepom za zajezitev širjenja pandemije je pripomoglo k...

Sorodno











































Oglasi