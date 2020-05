To so lokacije, kjer bodo policisti lovili prehitre voznike Lokalec.si To sredo in četrtek, 20. in 21. maja 2020, bo že šesto leto zapored na 629 lokacijah potekal maraton nadzora hitrosti. Vse lokacije, kjer bodo policisti lovili prehitre voznike najdete na tej povezavi. Aktivnosti za umirjanje prometa policisti sicer izvajajo skozi vse leto. S pogostejšimi in bolj poostrenimi nadzori pa navadno začnejo v aprilu. Zaradi […]

