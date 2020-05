Na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto je ta teden stotič daroval kri naš redni krvodajalec Alojz Lindič iz Klenovika pri Škocjanu. Kot mlad vojak se je tudi on odločil darovati kri z ostalimi »sotrpini«, seveda so bili takrat vsi veseli dvodnevnega nagradnega dopusta. Konec služenja vojaškega roka pa ga ni odvrnil od darovanja krvi, saj je temu ostal zvest do danes in bo tudi nadaljeval ...