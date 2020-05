Tretjič obeležujemo Svetovni dan čebel Radio Ognjišče Dejstvo, da se ljudje dobro zavedamo pomena čebel in drugih opraševalcev med drugim kaže tudi dejstvo, da uradno spletišče www.worldbeeday.org danes beleži precejšen obisk in je na trenutke zaradi preobremenjenosti tudi nedosegljivo. Združeni narodi so današnji spominski dan na pobudo Slovenije razglasili leta 2017, letošnje tretje praznovanje pa je v veliki meri podrejeno ukrepo...

