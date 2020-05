Najhitrejši je na hitri cesti vozil 200 kilometrov na uro Primorske novice Novogoriški prometni policisti so včeraj poostreno nadzirali voznike v cestnem prometu, najbolj pozorni so bili na prekoračitve hitrosti na hitri cesti H4 Vrtojba – Razdrto. Ustavili so pet kršiteljev, ki so na hitri cesti, kjer je omejitev hitrosti 110 kilometrov na uro, prekoračili najvišjo dovoljeno hitrost več kot 50 kilometrov na uro.

