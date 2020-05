V Italiji znova odprti bari, frizerski saloni in cerkve Primorske novice Italijani gredo danes prvič po 10. marcu lahko na kavo v bar, na kosilo v restavracijo, k frizerju ali k maši. V Italiji se je namreč začela druga faza rahljanja ukrepov za zajezitev pandemije covida-19. Premier Giuseppe Conte je ob tem opozoril Italijane, da je pot do konca epidemije še dolga in da ne smejo popustiti.

Sorodno



































































































Oglasi