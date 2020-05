Pahor in Milanović na Ptuju izpostavila uspešno sodelovanje v soočanju z epidemijo Lokalec.si Predsednika Slovenije in Hrvaške, Borut Pahor in Zoran Milanović, sta na današnjem srečanju na Ptuju izpostavila uspešno sodelovanje obeh držav v soočanju z novim koronavirusom, kar je botrovalo tudi zdajšnjemu rahljanju ukrepov in odpiranju vrat drug drugemu. “To omogoča tako Slovencem kot Hrvatom, da se znova obiščejo,” je dejal Pahor. Po ocenah Pahorja sta obe […]

Sorodno



















Oglasi