Pahor in Milanović v petek na Ptuju tudi o gospodarski in socialni krizi Večer Predsednik republike Borut Pahor se bo v petek na Ptuju srečal s hrvaškim predsednikom Zoranom Milanovićem. Na priložnostnem srečanju bosta govorila o spopadanju obeh držav z epidemijo covida-19 ter pomenu usklajenega delovanja pri odpravi omejevalnih ukrepov in soočanju z gospodarsko in socialno krizo, pri čemer je enotnost EU posebnega pomena.

